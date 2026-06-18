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«Далеко не конец»: Роналду о неудачном старте сборной Португалии на ЧМ-2026

Роналду заявил, что сборная Португалии не рассчитывала на неудачный старт на ЧМ
Troy Taormina/Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в своих соцсетях прокомментировал стартовый матч своей команды на чемпионате мира по футболу.

«Не тот старт, которого мы хотели, но это далеко не конец. Не опускаем голову и фокусируемся на следующем матче», — написал Роналд

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Роналду призвали выгнать из сборной Португалии.

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