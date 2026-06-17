Роналду призвали выгнать из сборной Португалии

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал в своем Telegram-канале выгнать Криштиану Роналду из сборной Португалии.

«Нельзя так относиться к футболу как сегодня Португалия. Футбол таких наказывает. И гнать Криша из основы. Два момента запорол, его время ушло», — написал Губерниев.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Португалию призвали снять с чемпионата мира по футболу.