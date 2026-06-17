Овечкин и Малкин сыграют в «Матче года» между командами из НХЛ и КХЛ

Овечкин и Малкин сыграют в «Матче года» между российскими игроками из НХЛ и КХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сыграют в «Матче года» между российскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале соревнования.

Встреча пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Всего в игре примут участие 49 хоккеистов из НХЛ и КХЛ. Они будут разделены на две смешанные команды. Капитанами станут нападающий Артемий Панарин и защитник Михаил Сергачев.

«Мне кажется, с новым форматом, где команды будут сформированы по такому смешанному принципу, эффект неожиданности будет играть свою роль. Каждый из нас хочет собрать ту команду, с которой он бы мог рвать всех. Кого бы я взял первым делом в команду? Не скажу! Узнаете по итогам драфт-шоу», — сказал Панарин.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе.

Ранее в НХЛ пообещали поддержать Овечкина.