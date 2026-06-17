Сборную Франции назвали африканской командой во время матча ЧМ

Аргентинский комментатор телеканала DirectTvSports во время трансляции матча чемпионата мира по футболу назвал сборную Франции африканской командой.

«Завершен первый тайм в Нью-Джерси, 0:0 в матче Франции с Сенегалом, к текущему моменту в игре африканских команд зафиксирована ничья», — сказал комментатор по окончании первой половины встречи.

Игра, которая проходила на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке, завершилась победой Франции со счетом 3:1.

Все мячи были забиты во втором тайме. Счет на 66-й минуте открыл Килиан Мбаппе после передачи Майкла Олисе. Практически сразу же африканцы ответили точным ударом Николаса Джексона, но его мяч не был засчитан из-за положения вне игры.

На 82-й минуте упрочил преимущество французов Брэдли Баркола. Он вышел на замену за две минуты до этого и забил первым же касанием в своей дебютной игре на мировых первенствах. На пятой добавленной минуте 18-летний Ибрагим Мбайе отыграл один мяч — это также его дебютный гол на чемпионатах мира. Однако с передачи Олисе Мбаппе оформил дубль и установил окончательный счет встречи.

Французы возглавили турнирную таблицу группы I. Их следующими соперниками на групповом этапе станут сборные Ирака и Норвегии, матчи состоятся 23 и 26 июня соответственно.

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