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Загитова объявила дату открытия своей школы фигурного катания

Загитова объявила, что ее школа фигурного катания откроется в августе
Личный архив

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своих соцсетях объявила, что ее специализированная школа в Казани откроется 31 августа.

«Утро началось с совещания в Кабинете министров, где обсудили ключевые этапы проекта. Затем отправилась к застройщикам — посмотрели ход работ, внесли несколько важных штрихов и уточнений. Я искренне рада тому, как продвигается проект, и с нетерпением жду открытия 31 августа!», — написала Загитова.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

Ранее Татьяна Тарасова объяснила, почему не будет работать в на Загитову.

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