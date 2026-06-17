«Разберу без проблем»: Макгрегор заявил о готовности драться с Гейджи и Махачевым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show заявил, что готов к боям с Джастином Гейджи и Исламом Махачевым в легком и полусреднем весах.

«Что насчет чемпионского поединка в легком или полусреднем весе? Гейджи, когда он в форме, хорош. Но когда не в форме, просто ужасен. Я уверен, что разберу его без проблем. Махачев? Там есть история, я открыт к этому бою», — заявил Макгрегор.

15 июня Гейджи завоевал полноценный титул UFC в легком весе, победив Илию Топурию. Махачев удерживает титул в полусреднем весе и лидирует в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. На его счету 28 побед в 29 поединках.

Последним боем 37-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию. Однако в итоге он завершил предвыборную кампанию.

Ранее стало известно состояние Илии Топурии после поражения от Гейджи.