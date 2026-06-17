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Сборная Франции победила Сенегал

Дубль Мбаппе принес французам победу над Сенегалом
CAEAN COUTO/via Reuters

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 сборная Франции встречалась с сенегальцами. Игра завершилась победой «трехцветных» со счетом 3:1.

Все мячи были забиты во втором тайме. Счет на 66-й минуте открыл Килиан Мбаппе после передачи Майкла Олисе. Практически сразу же африканцы ответили точным ударом Николаса Джексона, но его мяч не был засчитан из-за положения вне игры.

На 82-й минуте упрочил преимущество французов Брэдли Баркола. Он вышел на замену за две минуты до этого и забил первым же касанием в своей дебютной игре на мировых первенствах.

Самые драматичные события, однако, развернулись в концовке. На пятой добавленной минуте 18-летний Ибрагим Мбайе отыграл один мяч — это также его дебютный гол на чемпионатах мира. Однако интрига держалась недолго: спустя всего полторы минуты — вновь с передачи Олисе — Мбаппе оформил дубль и установил окончательны счет встречи.

Французы возглавили турнирную таблицу группы I. Их следующими соперниками на групповом этапе станут сборные Ирака и Норвегии, матчи состоятся 23 и 26 июня соответственно.

Ранее сборная Южной Кореи объявила бойкот журналистам.

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