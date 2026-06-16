Медведев вышел во второй круг турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг турнира категории АТР-500 немецком Галле. В стартовом матче на соревнованиях он взял верх над 30-й ракеткой мира, представителем Аргентины Томасом-Мартином Этчеверри.

Встреча завершилась победой россиянина со счетом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 28 минут, за это время Медведев совершил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из семи. Его оппонент сделал три эйса, на его счету одна двойная и один брейк. Следующим соперником Даниила будет французский теннисист Теренс Атман, занимающий 53 место в рейтинге.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка снялась с матча против украинки.