Промесу отказали в судебно-психиатрической экспертизе

Апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство защиты бывшего футболиста московского «Спартака» о проведении судебно-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря инстанции Мелиссу Зейлстру.

«Суд принял к сведению предложение защиты назначить подготовку психолого-психиатрического заключения в отношении обвиняемого, однако не будет назначать такую экспертизу», — сказала Зейлстра.

Она заметила, что были отклонены и другие ходатайства, поданные в ходе предварительного слушания. В том числе, не будет проводиться экспертиза скриншотов, найденных в телефоне одного из фигурантов дела. Кроме того, суд отказался допрашивать сотрудников правоохранительных органов.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также он приговорен к 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.

12 июня 2025 года появилась информация, что полиция Дубая арестовала футболиста Квинси Промеса в его собственном доме. По данным СМИ, задержание связано с запросом об экстрадиции спортсмена в Нидерланды. В Дубае Промеса поместили в следственный изолятор. 20 июня футболист был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды.

8 июля состоялось досудебное слушание по вопросу дальнейшего заключения, по итогам которого и было принято решение о продлении заключения до 2026 года.

Ранее Промеса попросили проверить на вменяемость.