Призер ЧМ: кто-то писал, что я дура, потому что не поехала на Олимпиаду

Пловчиха Чикунова: писали, что я дура, потому что не поехала на Олимпиаду

Серебряный призер чемпионата мира по плаванию на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова призналась, что не смотрела Олимпийские игры и в целом не следит за международными турнирами. Об этом она рассказала в интервью RT.

По ее словам, на междунароных соревнованиях ей интересны лишь протоколы, поскольку ей важно сопоставлять свои результаты с теми, что показывают спортсменки из других стран.

«Когда я узнала, что была на стометровке быстрее, чем победительница, была не дома, а на девичнике у подруги. И вдруг мне на телефон начали сотнями прилетать сообщения: «Ты быстрее, ты чемпионка». Кто-то писал, что я дура, потому что не поехала на Игры. Мол, поехала бы — получила бы золотую медаль. Но ведь это неправда. Никто не знает, как все могло сложиться. Ну да, есть факт, что на своих соревнованиях в комфортных условиях я показала более высокие результаты. На этом мои раздумья, в принципе, заканчиваются», — сказала Чикунова.

13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян до международных соревнований с флагом и гимном.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Ранее российские синхронистки выиграли золото чемпионата Европы.