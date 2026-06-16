18-летний чемпион России задержан по подозрению в убийстве

Чемпион России по борьбе и его подельники задержаны по подозрению в убийстве

Чемпион России по вольной борьбе Исса Зангиев и еще трое людей задержаны по подозрению в убийстве Тимура Сакаева во Владикавказе. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Как указывается, 18-летний Закиев и его подельники убили Сакаева из-за чужого долга. Погибший решил выразить поддержку своему другу, с которым были намерены поговорить из-за долга в размере 3,5 тысячи рублей. Мужчины встретились в лесопарковой зоне Владикавказа, и разговор быстро перерос в драку. Один из участников во время инцидента достал пистолет и выстрелил, пуля попала Сакаеву в глаз. После стрельбы компания скрылась на автомобиле.

Пострадавший был отправлен в больницу, однако спасти его медики не сумели.

Предполагаемый стрелок уже дал признательные показания. Вместе с ним североосетинские оперативники задержали еще троих участников конфликта в возрасте от 17 до 22 лет. СУ СК России по РСО-Алания возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Зангиев — чемпион России и бронзовый призер чемпионата мира. В 2025 году он стал бронзовым призером первенства мира по вольной борьбе U-17 в Афинах.

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