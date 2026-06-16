Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

18-летний чемпион России задержан по подозрению в убийстве

Чемпион России по борьбе и его подельники задержаны по подозрению в убийстве
Shutterstock

Чемпион России по вольной борьбе Исса Зангиев и еще трое людей задержаны по подозрению в убийстве Тимура Сакаева во Владикавказе. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Как указывается, 18-летний Закиев и его подельники убили Сакаева из-за чужого долга. Погибший решил выразить поддержку своему другу, с которым были намерены поговорить из-за долга в размере 3,5 тысячи рублей. Мужчины встретились в лесопарковой зоне Владикавказа, и разговор быстро перерос в драку. Один из участников во время инцидента достал пистолет и выстрелил, пуля попала Сакаеву в глаз. После стрельбы компания скрылась на автомобиле.

Пострадавший был отправлен в больницу, однако спасти его медики не сумели.

Предполагаемый стрелок уже дал признательные показания. Вместе с ним североосетинские оперативники задержали еще троих участников конфликта в возрасте от 17 до 22 лет. СУ СК России по РСО-Алания возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Зангиев — чемпион России и бронзовый призер чемпионата мира. В 2025 году он стал бронзовым призером первенства мира по вольной борьбе U-17 в Афинах.

Ранее украинский футболист трагически скончался в день своего рождения.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кто платит в ресторане и как обсуждать зарплату? Главные правила финансового этикета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!