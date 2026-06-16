Российский чемпион UFC Ян объяснил, почему не подрался в Белом доме

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян на своей странице в социальных сетях объяснил, почему его не было на турнире промоушена в Белом доме (США).

На турнире, который состоялся 15 июня, выступил американец Шон О'Мэлли, заявивший, что хотел бы сразиться с Яном на этом турнире.

«UFC побоялись за тебя! Им нужно было быть уверенными, что ты одержишь победу в Белом доме. Они не захотели, чтобы тебя били в Белом доме. Я свое согласие дал. Поэтому тебе дали того, с кем ты хотя бы можешь справиться», — написал Ян.

В 2022 году Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей.

7 декабря 2025 года Петр Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул в легчайшем весе. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений. Для него это поражение стало первым за 15 последних боев в UFC.

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