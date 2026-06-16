«С нами поступают нечестно»: игрок «Ростова» о положении сборной Ирана на ЧМ-2026

Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби назвал нехорошей ситуацию с национальной сборной на чемпионате мира — 2026 по футболу в США. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Играли хорошо, но нам было тяжело. Ты знаешь, что мы приехали сюда только утром из-за того, что мы не можем находиться в США, а теперь нам снова улетать, чтобы через два дня снова прибыть сюда. С нами поступают нечестно, но что сделать?» — указал он.

На групповом этапе Иран уже провел первый матч — с Новой Зеландией, игра завершилась со счетом 2:2. Мохеби забил мяч, который позволил Ирану сравнять счет. Команде еще предстоит сыграть с Бельгией и Египтом. Все матчи сборной проходят в США.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее четыре представителя сборной Ирана выиграли апелляции по визам в США на ЧМ.