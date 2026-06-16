Гол игрока «Ростова» принес Ирану ничью в матче чемпионата мира

Иран сыграл вничью в матче чемпионата мира с Новой Зеландией

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Иран сыграл вничью с Новой Зеландией.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

На седьмой минуте матча счет открыл игрок Новой Зеландии Элайджа Джаст. Рамин Резаян на 33-й минуте сделал счет 1:1. В начале второго тайма Джаст вновь вывел Новую Зеландию вперед, но игрок «Ростова» Мохаммад Мохеби сравнял счет в середине второго тайма. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В другом матче группу G Бельгия сыграла вничью с Египтом (1:1). Во втором туре Иран сыграет с Бельгией, а Новая Зеландия померится силами с Египтом.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Испания установила антирекорд чемпионата мира за 60 лет.