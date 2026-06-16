Двукратные чемпионы мира не смогли обыграть сборную Саудовской Аравии

Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией в матче чемпионата мира

Сборная Уругвая сыграла вничью с Саудовской Аравией в матче первого тура чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет на 41-й минут открыл Абдулела Аль-Амри. На 80-й минуте счет сравнял Макси Араухо. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В другом матче группы H сборная Испании сыграла вничью с Кабо-Верде.

Во втором туре Уругвай встретится с Кабо-Верде, а Испания померится силами с Саудовской Аравией.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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