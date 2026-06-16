Роналду опубликовал пост в преддверии первого матча Португалии на ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в своих соцсетях опубликовал пост перед матчем с ДР Конго на чемпионате мира.

«Осталось два дня», — написал Роналду.

Первую для себя игру на ЧМ-2026 португальцы проведут против ДР Конго 17 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Роналду снова довел женщину до слез.