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Экс-тренер сборной сравнил интригу в РПЛ и на ЧМ-2026

Тренер Бышовец: интрига в РПЛ выше, чем на чемпионате мира
Hannah Mckay/Reuters

События, происходящие в Российской премьер-лиге, интригуют больше, чем то, что происходит на чемпионате мира в США, Мексике и Канаде. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший главный тренер сборных СССР и России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец.

Он заметил, что старается смотреть матчи мирового первенства, но не всегда их досматривает, поскольку результаты предсказуемы, а качество футбола оставляет желать лучшего. Также специалист оценил высказывание почетного президента РФС Вячеслава Колоскова, который счел уровень борьбы и стыков на ЧМ похожим на РПЛ.

«Не совсем с этим согласен, потому что мы иногда смотрим футбол вместе, в частности, московское «Динамо». Бывает, чувство неудовлетворенности после футбола. Но интрига в РПЛ точно выше, чем на чемпионате мира. Спасибо «Краснодару» за это. Градус повышен», — сказал Бышовец.

Он заметил, что уровень других команд, претендующих на высокие места в РПЛ, не совсем отвечает требованиям современного футбола. При этом в «Краснодаре», по его мнению, очень хорошо проявляют себя иностранцы, и наблюдение за их игрой дает ощущение схожее с тем, какое дают матчи чемпионатов мира.

Ранее Бельгия и Египет сыграли вничью на ЧМ-2026.

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