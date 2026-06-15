Стали известны составы третьего матча пятого игрового дня ЧМ-2026

Национальные сборные Уругвая и Саудовской Аравии опубликовали стартовые составы на матч первого тура ЧМ-2026.

Уругвай: Муслера, Винья, Оливера, Касерес, Валера, Бентанкур, Угарте, Араухо, Виньяс, Вальверде, Нуньес.

Саудовская Аравия: Аль‑Овайс, Аль‑Шамат, Аль‑Харби, Абдулхамид, Тамбакти, Аль‑Амри, Канно, Аль‑Хайбари, Аль‑Давсари, Aль‑Брикан, Аль‑Джувайр.

Игра пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами, стартовый свисток прозвучит в 01:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее вратарь сборной Кабо-Верде набрал 2 млн подписчиков после ничьей с Испанией.