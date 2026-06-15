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Сменившая гражданство теннисистка Потапова не пожала руку россиянке после игры

Сменившая гражданство Потапова не пожала руку Александровой из-за болезни
Geoff Burke/Reuters

Австрийская теннисистка Анастасия Потапова, сменившая перед стартом сезона спортивное гражданство, не стала жать руку россиянке Екатерине Александровой после поединка первого круга турнира WTA-500, прошедшем в Берлине, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, причиной этому стала болезнь Потаповой, которая не позволила ей доиграть матч до конца. Соперницы завершили борьбу после первого сета, завершившегося со счетом 6:1 в пользу россиянки.

4 декабря 2025 года Потапова заявила, что со следующего сезона будет выступать за Австрию, и отметила, что чувствует себя там, как дома.

24-летняя Потапова занимает 26-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка завоевала три чемпионских титула в одиночном разряде. Пиком ее достижений в рейтинге стало 21-е место в июне 2023 года. После смены спортивного гражданства она станет первой ракеткой страны, обойдя Юлию Грабер, которая занимает 94-ю позицию в мире.

Ранее Даниил Медведев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP.

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