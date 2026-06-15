Сменившая гражданство теннисистка Потапова не пожала руку россиянке после игры

Австрийская теннисистка Анастасия Потапова, сменившая перед стартом сезона спортивное гражданство, не стала жать руку россиянке Екатерине Александровой после поединка первого круга турнира WTA-500, прошедшем в Берлине, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, причиной этому стала болезнь Потаповой, которая не позволила ей доиграть матч до конца. Соперницы завершили борьбу после первого сета, завершившегося со счетом 6:1 в пользу россиянки.

4 декабря 2025 года Потапова заявила, что со следующего сезона будет выступать за Австрию, и отметила, что чувствует себя там, как дома.

24-летняя Потапова занимает 26-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка завоевала три чемпионских титула в одиночном разряде. Пиком ее достижений в рейтинге стало 21-е место в июне 2023 года. После смены спортивного гражданства она станет первой ракеткой страны, обойдя Юлию Грабер, которая занимает 94-ю позицию в мире.

Ранее Даниил Медведев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP.