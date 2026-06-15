В Италии решили выкупить Бога

Туринский «Ювентус» выкупил права на полузащитника Жереми Бога у «Ниццы», сообщает пресс-служба «бьянконери».

За 29-летнего футболиста из Кот-д′Ивуара итальянский выплатит французам €4,8 млн. Контракт футболиста с «Ювентусом» заключен до лета 2029 года.

Предыдушим клубом Жереми Бога была «Ницца», куда тот перешел из бергамской «Аталанты» в 2023 году. По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, общая сумма трансфера составила из итальянской команды во французскую €18 млн.

В данный момент клубный футбол находится на паузе из-за мирового первенства по футболу.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее осужденный на 8,5 лет за изнасилование футболист «Эльче» выступил с заявлением.