Осужденный на 8,5 лет за изнасилование Мир выступил с заявлением

Форвард «Эльче» Мир обратился с заявлением после приговора за изнасилование

Нападающий «Эльче» Рафа Мир, приговоренный к 8,5 года тюрьмы за изнасилование, опубликовал в соцсетях заявление, в котором сообщил о намерении обжаловать решение суда.

«Я не согласен с приговором. Мы подадим апелляцию. Я по-прежнему верю в справедливость», — заявил футболист.

Отмечается, что у стороны защиты есть время для подачи апелляции.

В данный момент «Эльче» готовится к новому сезону в Ла Лиге, клубный футбол находится на паузе из-за мирового первенства по футболу.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее стало известно, кто вручит трофей победителю ЧМ-2026.