Роналду снова довел женщину до слез

Журналистка из Колумбии Гарсия расплакалась после приветствия от Роналду

Полузащитник саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду растрогал колумбийскую журналистку Шейлу Гарсию.

В своих соцсетях корреспондентка опубликовала видео, где показала свои слезы после того, как 41-летний форвард поприветствовал ее взмахом руки.

Перед вылетом в Северную Америку для участия на чемпионате мира Роналду довел до аналогичных эмоций бельгийскую блогершу Селину Депт.

Первую для себя игру на ЧМ-2026 португальцы проведут против ДР Конго 17 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее участие Роналду в чемпионате мира назвали позором.