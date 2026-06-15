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Главного тренера сборной Туниса уволили после поражения от Швеции на ЧМ‑2026

Лямуши уволен с поста главного тренера сборной Туниса после поражения от Швеции
Stringer/Reuters

Главный тренер сборной Туниса Сабри Лямуши отправлен в отставку после поражения своей команды от Швеции в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналист Ромен Молина.

Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда главного тренера какой-либо сборной уволили после первого тура группового этапа.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ББВА» в мексиканском городе Гуадалупе, завершилась с результатом 5:1.

Сборные Швеции и Туниса выступают в группе F вместе с национальными командами Нидерландов и Японии. Эти сборные уже провели свой матч первого тура, который ничейным результатом — 2:2. Победа над Тунисом позволила Швеции возглавить свою группу.

Во втором туре сборная Швеции 20 июня сыграет с Нидерландами, матч начнется в 20:00 по московскому времени. Тунисские футболисты сразятся с соперниками из Японии 21 июня, стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Португалия отменила тренировку и пресс-конференцию на ЧМ-2026.

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