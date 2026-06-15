«Сам сдался»: Макгрегор отреагировал на поражение Топурии в бою с Гейджи

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор в своих соцсетях отреагировал на поражение Илии Топурии от американца Джастина Гейджи на турнире UFC White House — Freedom 250 в Белом доме.

«Он сам сдался. Грустно это видеть. Но он все же заработал себе уважение, пусть и с осадком. После этого избиения он станет только сильнее», — написал Макгрегор.

Поединок продлился до четвертого раунда из пяти, после чего врач вмешался и указал на остановку боя из-за состояния Топурии. На кону боя стоял чемпионский титул промоушена в легком весе, который принадлежал Топурии. Соответственно, теперь Гейджи — новый чемпион UFC.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Топурия — испанский боец смешанных боевых искусств, который также имеет грузинское гражданство. С 2020 года выступает в полулегком весе под эгидой UFC, он — бывший чемпион UFC в полулегком весе. Гейджи — бывший временный чемпион UFC в легком весе и экс-чемпион организации WSOF.

Ранее Ислам Махачев поздравил американца Гейджи с победой над Топурией.