Тренер сборной Кюрасао рассказал, как должен был завершиться матч с Германией на ЧМ

Дик Адвокат назвал справедливый счет матча с Германией после разгрома 1:7 на ЧМ

Наставник сборной Кюрасао Дик Адвокат назвал результат матча с Германией в первом туре группового этапа чемпионата мира не таким, как он ожидал. Его слова передает пресс-служба ФИФА.

«Следующий матч будет совсем другим. Мы легко позволили им забить два или три мяча, счет 1:4 был бы справедливым», — сказал Адвокат.

Встреча проходила в Хьюстоне на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» и завершилась со счетом 7:1.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во втором туре немцы сыграют с Кот-д'Ивуаром, а команда Кюрасао встретится с Эквадором. Групповой этап продлится до 27 июня. В плей-офф выходят по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее тренер сборной Германии признал уровень футбола Кюрасао на ЧМ.