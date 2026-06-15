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Гол игрока «Манчестер Юнайтед» принес Кот-д'Ивуару победу над Эквадором на ЧМ-2026

Сборная Кот-д'Ивуара обыграла команду Эквадора в матче чемпионата мира
IMAGO/Matrix Images/Joseph Zah/Global Look Press

Сборная Кот-д'Ивуара обыграла национальную команду Эквадора в первом матче группового этапа чемпионата мира — 2026 по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил игрок «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло на 90-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Франсуа Летексье из Франции.

Сборные Кот-д'Ивуара и Эквадора выступают в группе Е с национальными командами Германии и Кюрасао. Эти сборные уже провели свой матч первого тура, он завершился разгромной победой немецких футболистов со счетом 7:1. Во втором туре группового этапа мирового первенства футболисты Кот-д'Ивуара сыграют с Германией 20 июня, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Эквадорская команда сразится с соперниками из Кюрасао 21 июня, начало матча — 3:00 мск.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее руководителя мексиканской организации уволили за расистский жест во время ЧМ.

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