Руководителя мексиканской организации уволили за расистский жест во время ЧМ

Руководителя одной из отраслевых организаций Мексики Улисеса Берналя уволили из-за расистского жеста, продемонстрированного им на матче ЧМ‑2026. Об этом пишет New York Post.

Во время игры между сборными Чехии и Южной Кореи в Гвадалахаре корейская блогерша Юн Су Джин снимала на видео реакцию на победу своей команды. Берналь стоял за ее спиной, изображал раскосые глаза и смеялся.

Девушка опубликовала ролик под названием «Тот случай, когда столкнулась с расизмом на чемпионате мира». Пост стал вирусным. Вскоре после этого Берналь лишился работы.

Встреча в мексиканском Сапопане завершилась победой Южной Кореи над Чехией — 2:1. На 59-й минуте счет открыл Ладислав Крейчи, но затем Хван Ин Бем (экс-хавбек «Рубина») и О Хен Кю принесли корейцам победу. За три минуты до второго гола чехов был отменён из-за офсайда.

Южная Корея и Чехия выступают в группе А вместе с Мексикой и ЮАР, которые ранее сыграли матч-открытие турнира. Победа досталась мексиканским футболистам со счетом 2:0, а в матче было удалено сразу три игрока. Во втором туре Южная Корея сыграет с Мексикой 19 июня, а Чехия на день раньше проведет матч с ЮАР.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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