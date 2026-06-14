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«Если вы не верите — уходите»: экс-футболист объяснил, почему США выиграет ЧМ-2026

Экс-игрок сборной США Алтидор заявил, что американцы выиграют ЧМ-2026
Talia Sprague/IMAGN IMAGES/Reuters

Бывший нападающий сборной США Джози Алтидор объяснил, почему американцы способны выиграть домашний чемпионат мира. Его слова приводит Daily Mail.

«США выиграют чемпионат мира. Если вы в это не верите — уходите. Есть много причин, почему я так говорю. Место проведения турнира, футбольный ландшафт в целом. Долгое время нужно было пройти через пиковых Месси и Роналду. А если глянуть на футбол сейчас, какого-то инопланетянина сейчас нет, верно? Месси и Роналду на закате карьеры. Это выравнивает шансы для всех», — заявил Алтидор.

В ночь на 13 июня сборная США в матче первого тура группового этапа мирового первенства одержала разгромную победу над национальной командой Парагвая с результатом 4:1. Ричардс сыграл весь матч и отдал 83 паса — они все были точными. Такого раньше в истории мундиаля не происходило.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Германия разгромила Кюрасао с семью голами на ЧМ-2026.

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