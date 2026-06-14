Сборная Германии установила рекорд по количеству забитых голов на ЧМ

Сборная Германии обыграла команду Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира и установила рекорд по числу забитых мячей за всю историю финальных турниров.

Встреча проходила в Хьюстоне на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» и завершилась со счетом 7:1.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе Германия довела общее количество забитых мячей в финальных стадиях чемпионатов мира до 239. По этому показателю она опередила сборную Бразилии, у которой 238 голов. Таким образом, Германия вышла на чистое первое место среди всех стран-участниц.

Во втором туре немцы сыграют с Кот-д'Ивуаром, а команда Кюрасао встретится с Эквадором. Групповой этап продлится до 27 июня. В плей-офф выходят по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее 13 сборных выступили против критики расширения ЧМ со стороны главы УЕФА.