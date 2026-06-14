13 сборных выступили с заявлением из-за критики расширения ЧМ со стороны главы УЕФА

Тринадцать национальных футбольных сборных отвергли критику президента УЕФА Александера Чеферина, назвавшего расширенный чемпионат мира менее важным. Текст их заявления передает журналист Бен Джейкобс в соцсети X.

«Для наших стран не бывает неважных матчей чемпионата мира. Для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана квалификация — историческое достижение. Утверждение, что эти матчи менее важны, вызывает глубокое разочарование. Футбол не принадлежит избранной группе наций. Каждая команда заслужила своё место по праву. Каждый матч имеет значение для миллионов людей по всему миру», — сказано в заявлении.

В число подписавших вошли команды Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, Демократической Республики Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, Южно-Африканской Республики и Кот-д'Ивуара.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее ветеран ЦСКА выступил против расширения чемпионата мира.