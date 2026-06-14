Экс-игрок СССР оценил шансы сборной России на чемпионате мира

Желудков: сборная России дошла бы до 1/8 финала, если бы играла на ЧМ-26

Бывший нападающий сборной СССР Юрий Желудков заявил, что сборная России в случае участия в чемпионате мира дошла бы на стадии 1/8. Его слова передает «Чемпионат».

«Сборная России однозначно бы вышла из группы, если бы участвовала. На турнире играют такие страны, как Кабо-Верде, население которых меньше, чем в Калининском районе Санкт-Петербурга. Что это за чемпионат мира? Бред, конечно. А наша сборная прошла бы 1/16 финала, а на стадии 1/8 финала закончила бы выступление», — сказал Желудков.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее ФИФА выдвинула требование сборной Сенегала на чемпионате мира — 2026.