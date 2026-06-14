Плюшевые львы и конструктор Lego: стало известно, что украли у сборной Англии

Sky Sports: среди украденных у сборной Англии вещей были плюшевые львы и Lego

Двое мужчин украли у сборной Англии по футболу вещи и экипировку на общую сумму в 13,5 тысячи фунтов стерлингов (более 18 тысяч долларов США). Об этом сообщает Sky Sports.

У злоумышленников было найдено четыре пары бутс стоимостью по 250 фунтов стерлингов и пять пар обуви по 170 фунтов стерлингов, а также несколько футболок сборной Англии с автографами, мяч чемпионата мира за 160 фунтов стерлингов, а также два плюшевых льва и конструктор Lego.

Согласно опубликованной в СМИ информации, злоумышленники также похитили экипировку, футбольные мячи, тренировочное оборудование, среди которого оказалось оборудование для аналитики, доски главного тренера сборной Томаса Тухеля и столы для массажа. Кража произошла во время перевозки из Флориды в Канзас-Сити.

Во Флориде национальная английская команда готовилась к чемпионату мира. В рамках сбора английские футболисты провели три матча и обыграли Новую Зеландию, Коста-Рику и местный клуб «Майами Юнайтед».

Свой первый матч на групповом этапе английская команда проведет со сборной Хорватии 17 июня. Стартовый свисток для команд прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее полиция США сделала важное заявление в связи с кражей у сборной Англии.