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ФИФА выдвинула требование сборной Сенегала на чемпионате мира — 2026

ФИФА потребовала от сборной Сенегала убрать звезду с формы на ЧМ-2026
Siphiwe Sibeko/Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила сборной Сенегала о необходимости убрать с формы футболистов на чемпионате мира — 2026 звезду за победу в Кубке африканских наций. Об этом в Х сообщил журналист Майки Джуниор.

Сенегальские футболисты выиграли Кубок африканских наций в 2021 году. Согласно установленным правилам, ФИФА позволяет размещать звезды на форме только тем сборным, кто ранее уже выигрывал чемпионат мира или признанные эквивалентные титулы.

13 июня ФИФА вынесла аналогичный запрет сборной Египта, у которой на форме планировалось разместить семь звезд. Семь звезд на игровых футболках знаменуют семь побед на Кубке Африки. Также в Международной федерации футбола не разрешили египетским футболистам а выходить на поле с номерами с золотым отливом, призвать выбрать иной контрастный цвет.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее появилась информация, что ФИФА заплатит сомалийскому арбитру, которого не пустили в США на ЧМ.

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