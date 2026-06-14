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Олимпийский чемпион из США был задержан за незаконное ношение оружия

Баскетболист НБА Харден был арестован в Техасе за незаконное ношение оружия
Vincent Carchietta-Imagn Images/Reuters

Американский баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс Харден был задержан в Хьюстоне (штат Техас, США) 13 июня. Об этом сообщает The Athletic.

Сотрудники правоохранительных органов задержали спортсмена в 3:41 утра по местному времени и предъявили ему обвинения в незаконном ношении оружия. Как следует из документов полиции, пистолет Хардена «находился на виду и не был в кобуре».

Перед задержанием Харден был в ночном клубе вместе с большой компанией друзей. Впоследствии баскетболиста освободили под залог, он должен явиться в суд 22 июня.

Харден — баскетболист клуба НБА «Кливленд Кавальерс». В 2012 году, выступая за клуб «Оклахома-Сити Тандер», он был признан лучшим шестым игроком лиги. В 2013 году баскетболист первый раз принял участие в матче всех звезд НБА. В 2018 году в своем шестом сезоне за «Рокетс» он впервые в карьере был признан Самым ценным игроком НБА.

Баскетболист вместе со сборной США в 2012 году выиграл летние Олимпийские игры, а через два года завоевал золотые медали чемпионата мира.

Ранее полиция разогнала фанатов в Нью-Йорке после финала НБА.

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