Сборной Англии рекомендовали укрыться из-за угрозы торнадо во время подготовки к ЧМ

Сборная Англии в субботу вечером получила указание оставаться в помещениях после того, как для большей части района Канзас-Сити было объявлено предупреждение о возможном торнадо. Об этом сообщает The Athletic.

Около 20:00 по местному времени представители английской делегации получили автоматические уведомления на телефоны от Национальной метеослужбы США. Причиной для предупреждения послужили сильные порывы ветра — до 80 миль в час (около 130 км/ч).

В сообщениях говорилось о «предупреждении о сильном торнадо» и рекомендовалось укрыться в прочном здании, подальше от окон. Такие меры предосторожности были необходимы в целях безопасности.

Свой первый матч на групповом этапе английская команда проведет со сборной Хорватии 17 июня. Стартовый свисток для команд прозвучит в 23:00 по московскому времени. Команда уже оказалась в центре скандала: сборную ограбили во время перевозки спортивного оборудования из Флориды, где футболисты проводили подготовку к мундиалю, в Канзас-Сити.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее полиция США сделала важное заявление в связи с кражей у сборной Англии.