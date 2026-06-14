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«Трава высыхает»: в сборной Бразилии пожаловались на жару после ничьей с Марокко

Игрок сборной Бразилии Винисиус заявил о проблемах с жарой после матча с Марокко
Reuters/Vincent Carchietta

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор связал с погодными условиями тот факт, что команде не удалось добиться победы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Марокко. Его слова приводит UOL.

«Постоянно стоит жара, трава очень быстро высыхает, и игра становится очень вялой. Мы не можем войти в ритм, и это создает нам трудности, потому что мы хотим играть, хотим перемещать мяч с одного фланга на другой, и это мешает нашей игре», — указал он.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 21-й минуте матча счет открыл игрок сборной Марокко Исмаэль Сайбари. Через 11 минут за бразильцев отличился Винисиус. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч Бразилия проведет 20 июня против национальной команды Гаити. Игра начнется в 3:30 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Шотландия обыграла Гаити в матче чемпионата мира.

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