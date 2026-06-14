Шотландия обыграла Гаити в матче чемпионата мира

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Шотландии обыграла Гаити.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

На 29-й минуте матча мяч забил игрок сборной Шотландии Джон Макгинн.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В первом матче группы C Бразилия сыграла вничью с Марокко (1:1).

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее защитник «Зенита» стал лучшим игроком в составе Бразилии.