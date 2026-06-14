Российский футболист рассказал, есть ли шансы у Кюрасао в матче с Германией

Футболист Кирьяков: у Кюрасао нет шансов в матче с Германией

Экс-футболист Сергей Кирьяков заявил, что у Кюрасао нет шансов в матче чемпионата мира против с Германией, передает «Советский спорт».

«Шансов у Кюрасао никаких. Немцам нужен хороший старт — крупная победа. Разница в классе огромная, целая пропасть. Быстрый гол может предрешить очень крупную победу», — сказал Кирьяков.

Германия сыграет с Кюрасао 14 июля. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Винисиус повторил достижение Роналдиньо.