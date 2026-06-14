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Футболист сборной Швейцарии повторил достижение Дзюбы

Игрок сборной Швейцарии Эмболо повторил достижение Дзюбы
Александр Вильф/РИА Новости

Футболист сборной Швейцарии Брил Эмболо стал третьим игроком в истории чемпионатов мира, чьи первые три мяча на турнирах были забиты командам из трёх разных конфедераций.

До Эмболо подобное достижении повторялось россиянину Артеме Дзюбе и колумбийцу Хамесу Родригесу.

Швейцария на последних минутах упустила победу над Катаром в матче первого тура на чемпионате мира 2026 года.

Игра, которая прошла на стадионе «Левайс» в Санте-Кларе, закончилась со счетом 1:1. Мяч в составе европейской команды оформил Брайан Эмболо, реализовавший пенальти на 17-й минуте встречи. У азиатской сборной на 94-й минуте отличился Буалем Хухи.

Во втором туре сойдутся между собой национальные сборные Катара и Канады, а швейцарцы встретятся с боснийцами.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее легенда российского футбола завершил карьеру.

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