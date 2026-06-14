Врач о Евгении Медведевой: об инвалидизации речь не идет

Врач Карлицкий о проблемах Медведевой со стопами: об инвалидизации речь не идет

Спортивный врач Никита Карлицкий рассказал о проблемах, которые фигуристка Евгения Медведева испытывала из-за вальгуса, заявив, что без операции спортсменка испытывала бы страдания, передает RT.

«Даже если не делать операцию, об инвалидизации речь не идёт. Просто Евгения в конечном итоге не смогла бы нормально ходить и каждый раз испытывала бы страдания», — сказал Карлицкий.

12 июня фигуристка сообщила о перенесенной операции на обеих ногах. Спортсменка опубликовала фото, где лежит в больничной палате с перебинтованными конечностями.

11 ноября Медведева в своих соцсетях рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также фигуристка призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Ранее Медведеву выписали из больницы после операции.