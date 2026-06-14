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Итальянский депутат раскритиковал главу ФИФА за шутку о сборной Италии

Итальянский депутат Амато: шутки Инфантино являются проявлением мелочности
Global Look Press

Итальянский депутат Гаэтано Амато подверг критике главу Международной федерации футбола (ФИФА), который заявил, что чемпионат мира можно расширить до 64 команд, чтобы туда могла попасть сборная Италии, передает La Gazzetta dello Sport.

«Инфантино нравится шутить по поводу того, что Италия не квалифицировалась на чемпионат мира? Напомните ему, что он говорит не как болельщик за стойкой бара, а как президент ФИФА. Насмехаться над Италией – проявление редкой мелочности», — сказал Амато.

1 апреля сборная Италии проиграла национальной команде Боснии и Герцеговины в финале плей-офф европейского отборочного турнира на чемпионат мира — 2026. Встреча состоялась на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница, основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды не забили мячей, а серии пенальти точнее оказались футболисты Боснии и Герцеговины — 4:1.

Благодаря этой победе сборная Боснии и Герцеговины гарантировала себе участие в финальной части чемпионата мира — 2026. Италия пропускает третий чемпионат мира.

Ранее президент Бразилии поставил задачу победить на ЧМ-2026.

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