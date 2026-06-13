Капитан «Зенита» выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на ЧМ-2026

Национальные сборные Бразилии и Марокко опубликовали стартовые составы на матч первого тура ЧМ-2026.

Бразилия: Алиссон, Маркиньос, Магальяйнс, Ибаньес, Дуглас Сантос («Зенит, Санкт-Петербург, Россия), Каземиро, Гимарайнс, Рафинья, Пакета, Винисиус, Тьяго.

Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Диоп, Риад, Унаи, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Буадди, Сайбари, Диас.

Игра пройдет на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси, стартовый свисток прозвучит в 01:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Зенита» хочет вернуться в сборную Италии.