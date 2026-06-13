ФИФА запретила сборной Египта играть на ЧМ-2026 с семью звездами на форме

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила сборной Египта играть на чемпионате мира с семью звездами на форме, сообщает в Х журналист Майки Джуниор.

Семь звезд на игровых футболках знаменуют семь побед на Кубке Африки. Также в ФИФА не разрешили сборной Египта выходить на поле с номерами с золотым отливом, призвать выбрать иной контрастный цвет.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Перед отлетом на мундиаль египтяне провели товарищеский матч против сборной России, в котором одержали победу (1:0).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Гана будет судиться с Канадой из-за ЧМ-2026.