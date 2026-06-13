Гана будет судиться с Канадой из-за ЧМ-2026

Гана обжалует в суде запрет Парти на приезд в Канаду на матч ЧМ-2026

Правительство Ганы намерено обжаловать в суде запрет полузащитнику Томасу Парти приехать в Канаду на первый для своей сборной матч ЧМ-2026, сообщает The Athletic.

Полузащитник «Вильярреала» и сборной Ганы Томас Парти пропустит матч первого тура чемпионата мира 2026 года против Панамы из-за запрета со стороны Канады, связанным с открытым против игрока деле о пяти эпизодах изнасилования. Сам футболист, которого задержали в декабре 2025 года, не признал свою вину по предъявленным обвинениям.

В заявлении правительства Ганы решение Канады назвали «крайне несправедливым». Отмечается, что канадцы приняли свое решение о запрете на въезд в связи с уголовным делом, которое пока не привело ни к обвинительному приговору, ни к судебному признанию вины.

Помимо сборной Панамы, ганцы сыграют на групповой стадии ЧМ-2026 против англичан и хорватов.

Ранее стали известны составы первого матча третьего дня ЧМ-2026.