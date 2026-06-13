В РФС прокомментировали переговоры о возвращении на международные турниры

Генсек РФС Митрофанов: РФС продолжает переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация продолжает общение с международными чиновниками по поводу возвращения на турниры с участием других стран. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Переговоры идут. В соответствии с договоренностями между УЕФА, ФИФА и министерством спорта России более подробно их не комментируем», — заявил Митрофанов.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в РФС предсказали успешное выступление сборной России на ЧМ-2026.