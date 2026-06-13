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Россиянка выиграла ЧМ по бильярду

Россиянка Миронова в 16-й раз выиграла ЧМ по бильярду
Telegram-канал «Diana Mironova»

Российская бильярдистка Дарья Миронова стала чемпионкой мира по свободной пирамиде.

Турнир прошел в выходные в Сургуте. В решающей встрече Миронова одержала победу над соотечественницей Элиной Нагулой со счетом 6:2. Для 30-летней бильярдистки эта победа стала 16-й на мировых первенствах среди женщин.

В 2023 году Миронова победила на Кубке чемпионов реди мужчин.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В отношении федерации бильярдного спорта России (ФБСР) существует процедура допуска на международные турниры в нейтральном статусе, однако сама федерация принципиально отказывается проходить через подобную процедуру.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

Ранее российский каноист стал чемпионом Европы.

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