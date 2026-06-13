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Родственник российской суперзвезды НХЛ решил распродать его амуницию

Шурин вратаря НХЛ Василевского выставил на продажу вещи с финала Кубка Стэнли
Kim Klement Neitzel-Imagn Images/REUTERS

Шурин голкипера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Андрея Василевского распродает игровую амуницию, которую тот использовал в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли 2021 года. Об этом сообщает «Mash на спорте».

По информации источника, родственник вратаря хочет выручить за щитки, ловушку и «блин» 2 млн рублей.

«Состояние, говорит, топовое, но есть игровые отметины и следы от шайб с тех самых игр финальной серии Кубка Стэнли», — говорится в тексте сообщения.

В регулярном чемпионате сезона-2025/26 31-летний Василевский провел 58 матчей, одержал 39 побед, дважды отыграл «на ноль» и отразил 91,2% бросков. На его счету два Кубка Стэнли с «Тампой» и «Конн Смайт Трофи» (2021).

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее Александр Овечкин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026.

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