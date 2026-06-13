«В России такого бы не было»: в Госдуме высказались о краже у сборной Англии

Журова заявила, что инцидент с кражей у сборной Англии не случился бы в России

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что инциденты с кражей — подобные произошедшему со сборной Англии — были бы исключены в России. Ее слова приводит РИА Новости.

«У нас и на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, и на чемпионате мира по футболу 2018 года подобные инциденты были просто исключены. Потому что на всех участках движения был достаточно серьезный контроль за безопасностью всех участников соревнований», — указала она.

Согласно опубликованной в СМИ информации, злоумышленники также похитили экипировку. футбольные мячи, тренировочное оборудование, среди которого оказалось оборудование для аналитики, доски главного тренера сборной Томаса Тухеля и столы для массажа. Кража произошла во время перевозки из Флориды в Канзас-Сити.

Во Флориде национальная английская команда готовилась к чемпионату мира. В рамках сбора английские футболисты провели три матча и обыграли Новую Зеландию, Коста-Рику и местный клуб «Майами Юнайтед».

Свой первый матч на групповом этапе английская команда проведет со сборной Хорватии 17 июня. Стартовый свисток для команд прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее полиция США сделала важное заявление в связи с кражей у сборной Англии.