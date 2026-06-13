Овечкин не получил ни одного голоса при определении сборных звезд сезона НХЛ

Овечкин не набрал ни одного голоса при определении сборных звезд сезона НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ни разу не был упомянут в голосовании, по итогам которого были выбраны символические сборные сезона Национальной хоккейной лиги. Информация об этом опубликована на официальном сайте Лиги.

Среди левых крайних нападающих первое место занял Джейсон Робертсон («Даллас Старз», первая команда), второе – Коул Кофилд («Монреаль Канадиенс», вторая команда), третье – россиянин Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»). Еще один российский форвард Артемий Панарин («Лос-Анджелес») занял в этом голосовании восьмое место.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

Ранее Овечкин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026.