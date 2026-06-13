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Сборная США установила историческое достижение на ЧМ-2026

Сборная США добилась исторического достижения на ЧМ-2026 в матче с Парагваем
IMAGN IMAGES via Reuters/Gary Vasquez

Сборная США установила историческое достижение для национальной команды на чемпионате мира — 2026.

В ночь на 13 июня сборная США в матче первого тура группового этапа мирового первенства одержала разгромную победу над национальной командой Парагвая с результатом 4:1.

В 1930 году американцы разгромили Бельгию (3:0) и Парагвай (3:0). С тех пор ни разу за 96 лет до сегодняшнего дня национальная американская команда не могла выиграть с разницей в три мяча на мировых первенствах. Стоит отметить, что четыре мяча, забитых в матче с Парагваем, стали для США рекордным показателем в одном матче мундиаля.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. Также в группе с США и Парагваем играют Турция и Австралия. Свой матч они проведут 14 июня. Встреча начнется в 7.00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее американский футболист установил историческое достижение на ЧМ-2026.

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